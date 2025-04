Re Carlo e Camilla arrivati a Roma Incontreranno Mattarella e la Meloni E pellegrinaggio da Dante

Incontreranno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la premier Giorgia Meloni. E' anche previsto un intervento di Re Carlo in Parlamento. Annullata la visita a Papa Francesco per le ragioni di salute del Pontefice. Quindi il pellegrinaggio a Ravenna, sulla tomba di Dante

