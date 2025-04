Re Carlo e Camilla a Roma | svelati i dettagli del tour italiano

Carlo III e la Regina Camilla saranno a Roma dal 7 al 10 aprile 2025 e la città eterna si appresta a ricevere i sovrani inglesi che hanno deciso di realizzare un tour unico. Senza dubbio si tratta di un momento significativo per il Regno Unito e per l'Italia, un viaggio che segna una relazione tra i due Paesi. Nello specifico è un periodo di grande importanza per la monarchia britannica per quanto riguarda i legami bilaterali e allo stesso tempo è un'occasione per il sovrano di conoscere maggiormente la cultura europea.Re Carlo e Regina Camilla a Roma: un tour significativoLa visita di quattro giorni di Re Carlo e della Regina Camilla in Italia rappresenta un passo importante con il fine di proseguire i legami nonostante l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Dopo l'arrivo a Roma, i due sovrani avrebbero dovuto incontrare Papa Francesco, che, invece, non potrà riceverli a causa delle su condizioni che lo tengono ancora in convalescenza.

