Re Carlo e Camilla a Roma fino al 10 aprile | le strade chiuse e gli orari

Carlo III e la consorte Camilla a Roma previsto nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile causerà fino al 10 aprile variazioni della mobilità Romana tra cui l'istituzione di diversi divieti di sosta per le vie della Capitale. Leggi su Fanpage.it L'arrivo di ReIII e la consorteprevisto nel pomeriggio di oggi, lunedì 7causeràal 10variazioni della mobilitàna tra cui l'istituzione di diversi divieti di sosta per le vie della Capitale.

