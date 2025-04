Ravezzani bacchetta la Juve e Tudor | La Juve ha avuto troppa foga nel fare una cosa È incomprensibile che quel giocatore sia rimasto in panchina

JuventusNews24Ravezzani, giornalista, ha analizzato Roma Juve: a sua detta i bianconeri hanno commesso due errori. Uno di questi è incomprensibileFabio Ravezzani ha espresso su X il suo parere nei confronti di Roma Juve, sfida che ha chiuso la 31^ domenica di Serie A. A sua detta sono due gli errori commessi dai bianconeri. Uno di questi si è accomodato in panchina per tutta la partita e corrisponde al nome di Francisco Conceicao. Ecco le sue parole.PAROLE – «La Juve parte troppo forte, troppa foga, troppa voglia di dimostrare tutto e subito. Alla fine si spegne e non riesce più a rispondere all'1-1. L'unico che nel finale poteva dare la scossa, Conceicao, resta incomprensibilmente in panchina».

