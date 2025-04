Ravenna si prepara alla visita di Carlo e Camilla partono le modifiche al traffico | istituiti i divieti di sosta

visita dei reali del Regno Unito e del presidente della Repubblica di giovedì, è stata emessa dal Comune di Ravenna un’ordinanza che vieta la sosta in alcune vie della città, in alcuni casi già a partire da oggi, per consentire tutte le operazioni necessarie allo svolgimento. Ravennatoday.it - Ravenna si prepara alla visita di Carlo e Camilla, partono le modifiche al traffico: istituiti i divieti di sosta Leggi su Ravennatoday.it In occasione delladei reali del Regno Unito e del presidente della Repubblica di giovedì, è stata emessa dal Comune diun’ordinanza che vieta lain alcune vie della città, in alcuni casi già a partire da oggi, per consentire tutte le operazioni necessarie allo svolgimento.

Ravenna si prepara alla visita di Carlo e Camilla, partono le modifiche al traffico: istituiti i divieti di sosta. Visita di Carlo e Camilla a Ravenna, chiuse alcune scuole del centro storico. Piazza del Popolo in allestimento per l’arrivo dei Reali inglesi a Ravenna: si prepara l'esposizione gastronomica coi prodotti locali. Modifiche alla viabilità e alcune scuole chiuse, Ravenna si prepara all'arrivo di Carlo e Camilla. Le donazioni della regina Camilla a Ravenna: libri alla Holden e alla biblioteca alluvionata. Ravenna si prepara all’evento storico: Re Carlo III e Mattarella in visita il 10 aprile. Ne parlano su altre fonti

Visita di Carlo e Camilla a Ravenna, chiuse alcune scuole del centro storico - Momenti di forte tensione e paura per 123 tra alunni e docenti del liceo Rinaldini: il gruppo è stato avvicinato da alcuni ragazzi armati di coltelli al quartiere Brancaccio tristemente noto per la ... (msn.com)

Piazza del Popolo in allestimento per l’arrivo dei Reali inglesi a Ravenna: si prepara l’esposizione gastronomica coi prodotti locali foto - Piazza del Popolo è in allestimento per l’arrivo dei Reali inglesi: giovedì 10 aprile infatti i reali del Regno Unito, Carlo III e la consorte Camilla, ... (ravennanotizie.it)

Il centro storico si prepara all’arrivo di Re Carlo e Camilla - A pochi giorni dall’arrivo di Re Carlo e Camilla, accompagnati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita a Ravenna, il centro storico si sta preparando ad accoglierli. Vetrine in pr ... (ravennawebtv.it)