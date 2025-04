Rave party | tutto finito Identificati 80 partecipanti

La festa (non autorizzata) è finita nella tarda mattinata di ieri, quando i circa duecento partecipanti hanno lasciato il terreno fra Prata e Niccioleta dove erano arrivati nella serata di venerdì. Un tentativo di Rave party che era stato segnalato dai cittadini residenti a Niccioleta che avevano iniziato a sentire la musica proveniente dalla campagna – in località Croce alla Selva, nel territorio comunale di Massa Marittima – e a vedere un inconsueto via vai di veicoli. Dopo il sopralluogo effettuato dalle Forze dell'ordine che avevano confermato i sospetti, è stato immediatamente attivato il 'Piano anti Rave' coordinato dalla Prefettura. Così le pattuglie di Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza hanno istituito posti di blocco e controllo sulle strade che avrebbero condotto fino alla zona del ritrovo per impedire l'accesso ad altre persone, sistema che ha consentito appunto di non far aumentare più il numero dei partecipanti.

