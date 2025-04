Rapina in villa a Testa di Lepre notte di terrore per la famiglia Di Pietro

notte tre malviventi all’interno della villa di Alberto Di Pietro, noto imprenditore nel settore della ristorazione, a Testa di Lepre in via Giovanni Mestica. Svegliati di soprassalto Di Pietro, sua moglie e le due figlie, sono stati immobilizzati e legati con fascette di plastica. Armati e con il volto travisato, i Rapinatori hanno portato via mille euro, più una borsa griffata. Prima di darsi alla fuga hanno liberato gli ostaggi per poi far perdere le proprie tracce. Secondo quanto si apprende, dall’accento udito dalla famiglia Rapinata, i malviventi potrebbero essere dell’est Europa.Nel gennaio scorso, un’altra banda di ladri è riuscita a entrare nella residenza di Maria Sole Agnelli (leggi qui), 99 anni, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli. Leggi su Ilfaroonline.it Fiumicino, 7 aprile 2024 – Hanno fatto irruzione nellatre malviventi all’interno delladi Alberto Di, noto imprenditore nel settore della ristorazione, adiin via Giovanni Mestica. Svegliati di soprassalto Di, sua moglie e le due figlie, sono stati immobilizzati e legati con fascette di plastica. Armati e con il volto travisato, itori hanno portato via mille euro, più una borsa griffata. Prima di darsi alla fuga hanno liberato gli ostaggi per poi far perdere le proprie tracce. Secondo quanto si apprende, dall’accento udito dallata, i malviventi potrebbero essere dell’est Europa.Nel gennaio scorso, un’altra banda di ladri è riuscita a entrare nella residenza di Maria Sole Agnelli (leggi qui), 99 anni, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli.

