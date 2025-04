Parmatoday.it - Rapina a mano armata all’autolavaggio: i rapinatori sparano un colpo, uno dei due viene preso. Caccia al complice

Leggi su Parmatoday.it

La Polizia di Stato, lo scoro 3 aprile, ha fermato un uomo peraggravata avvenuta presso un lavaggio per auto di via San Leonardo.Nello specifico, nel pomeriggio del 2 aprile, alla centrale operativa della polizia giungeva la segnalazione da parte del titolare del lavaggio per auto.