Oasport.it - Ranking WTA (7 aprile 2025): Jasmine Paolini stabile al n.6 del mondo, Sara Errani perde posizioni

Leggi su Oasport.it

Ci sono aggiornamenti rispetto all’ultima settimana nelWTA di tennis. A guidare le fila della classifica è sempre la bielorussa Aryna Sabalenka, con un vantaggio considerevole rispetto alle immediate inseguitrici. La polacca Iga Swiatek (n.2 WTA) ha un ritardo di 3071 punti. Tuttavia, al n.3 della graduatoria, c’è una novità.Il successo a Charleston ha regalato a Jessica Pegula la posizione n.3, scavalcando la connazionale Coco Gauff. Una grande settimana per Pegula, che ha portato a otto le proprie affermazioni nel massimo circuito internazionale. Per quanto riguarda, le quotazioni della toscana sono stabili e il proprio focus è nella preparazione della stagione sulla terra rossa, a partire dal torneo di Stoccarda (14-21).WTA (TOP-10)Lunedì 71.