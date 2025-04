Ranking Atp e Wta aggiornati al 7 aprile 2025 | Cobolli e Darderi guadagnano nove posizioni

Leggi su Sportface.it

Ecco iAtp e Wtaa lunedì 7, ovvero dopo una settimana ricca di tornei, tra quelli maschili a Bucarest, Marrakech e Houston e quelli femminili a Charleston e Bogotà. Partendo dalla classifica maschile, due azzurri sono stati grandi protagonisti proprio in Romania e in Marocco. In particolare, Flavioha trionfato a Bucarest, aggiudicandosi il suo primo titolo Atp in carriera. Un successo strepitoso per il romano, che fa un grande balzo avanti, di ben, portandosi al 36esimo posto. Anche Lucianofa segnare un bel “+9” alla voceguadagnate, dopo aver vinto il titolo a Marrakech: l’italoargentino è ora 48esimo. Vittorie molto importanti per i due azzurri, arrivate dopo mesi complicati per entrambi, che sperano ora di ritrovare quella fiducia necessaria ad affrontare le prossime sfide.