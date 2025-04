Ranieri la conduttrice sbaglia tutto durante l’intervista e lui la corregge | Non è così

Ranieri lo annuncia con il sorriso ma il tono è deciso: “Big Ben ha detto stop”. Lo fa in diretta su Dazn, durante un’intervista con Giorgia Rossi, alla quale regala anche un simpatico siparietto dopo una gaffe sulla posizione in classifica della Roma al momento del suo arrivo. “Non è così.”, la corregge con garbo, mantenendo il sorriso.Leggi anche: Thiago Motta esonerato dalla Juventus: il nuovo allenatore è ManciniRanieri, addio annunciato con ironia e gratitudineNel confronto televisivo, Ranieri si lascia andare a battute, ringraziamenti e qualche frecciatina affettuosa. “Se rinasco voglio fare il commentatore”, scherza rivolgendosi a chi è in studio, alludendo al clima rilassato dei dibattiti tv. Poi torna serio e ribadisce quanto già trapelato: al termine della stagione lascerà la panchina per assumere un ruolo diverso all’interno del club, forse da direttore tecnico. Thesocialpost.it - Ranieri, la conduttrice sbaglia tutto durante l’intervista e lui la corregge: “Non è così” Leggi su Thesocialpost.it Claudiolo annuncia con il sorriso ma il tono è deciso: “Big Ben ha detto stop”. Lo fa in diretta su Dazn,un’intervista con Giorgia Rossi, alla quale regala anche un simpatico siparietto dopo una gaffe sulla posizione in classifica della Roma al momento del suo arrivo. “Non è.”, lacon garbo, mantenendo il sorriso.Leggi anche: Thiago Motta esonerato dalla Juventus: il nuovo allenatore è Mancini, addio annunciato con ironia e gratitudineNel confronto televisivo,si lascia andare a battute, ringraziamenti e qualche frecciatina affettuosa. “Se rinasco voglio fare il commentatore”, scherza rivolgendosi a chi è in studio, alludendo al clima rilassato dei dibattiti tv. Poi torna serio e ribadisce quanto già trapelato: al termine della stagione lascerà la panchina per assumere un ruolo diverso all’interno del club, forse da direttore tecnico.

Ranieri, la conduttrice sbaglia tutto durante l’intervista e lui la corregge: “Non è così” - Claudio Ranieri lo annuncia con il sorriso ma il tono è deciso: “Big Ben ha detto stop”. Lo fa in diretta su Dazn, durante un’intervista con Giorgia ... (thesocialpost.it)

La gaffe della conduttrice è clamorosa, Ranieri la corregge in diretta tv col sorriso: “Non è così” - La giornalista di Dazn sbaglia tutto sulla posizione di classifica della Roma al momento dell'arrivo di Ranieri, stravolgendo del tutto la narrazione della ... (fanpage.it)

Domenica in, Luca Zingaretti e la confessione su Luisa Ranieri: “Per conquistarla le tentai tutte” - E’ in onda un nuovo appuntamento di Domenica In, condotto come sempre da Mara Venier a partire dalle ore 14:00 sui teleschermi di Rai. Dopo ... (msn.com)