Ranieri criptico futuro da decifrare | Non credo sarò un dirigente

futuro di Ranieri, che sembra essere tutt’altro che chiaro soprattutto dopo le sue ultime dichiarazioni, dai toni diversi rispetto a quelle udite solamente qualche mese fa.Ranieri sul suo futuroAl termine della sfida contro la Juventus, lo stesso Ranieri ha parlato del proprio futuro, non lasciando spazio ad una chiara interpretazione riguardo ciò che accadrà al termine della stagione: “Non credo che sarò un dirigente, sarò un consigliere del presidente, cambiano le prospettive, cambia la visione. Mi auguro che Friedkin possa avere fiducia cieca in me perché io cercherò di fare il bene della Roma. Sololaroma.it - Ranieri criptico, futuro da decifrare: “Non credo sarò un dirigente” Leggi su Sololaroma.it Il pareggio contro la Juventus ha portato a quindici la striscia di risultati utili consecutivi della Roma, che nelle prossime giornate di campionato cercherà di dare l’assalto al quarto posto. In casa giallorossa resta però da delineare anche ildi, che sembra essere tutt’altro che chiaro soprattutto dopo le sue ultime dichiarazioni, dai toni diversi rispetto a quelle udite solamente qualche mese fa.sul suoAl termine della sfida contro la Juventus, lo stessoha parlato del proprio, non lasciando spazio ad una chiara interpretazione riguardo ciò che accadrà al termine della stagione: “Noncheunun consigliere del presidente, cambiano le prospettive, cambia la visione. Mi auguro che Friedkin possa avere fiducia cieca in me perché io cercherò di fare il bene della Roma.

