Ramy consulenza di Fares | La morte si poteva evitare frenando di più

AGI - Il carabiniere alla guida della Giulietta "sarebbe stato in grado" di arrestare l'auto "prima di raggiungere il palo" tra via Ripamonti e via Quaranta evitando "l'investimento e il sormonto diElgaml". Lo scrive l'esperto Roberto Bergantin nellatecnica di parte su incarico degli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli che assistonoBouzidi, il giovane alla guida dello scooter su cui viaggiava il 19enne che perse la vita, dopo un lungo inseguimento dei carabinieri, la notte del 24 novembre 2024. È il terzo 'studio' sulla dinamica dell'incidente: il primo, per conto della Procura, ha negato un "urto preliminare" tra i due mezzi; il secondo, per la famiglia di, lo ha invece ipotizzato, cosi' come quest'ultimo depositato oggi nell'ambito delle inchieste che vedono Bouzidi e il carabiniere indagati per omicidio stradale.