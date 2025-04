Rally Liburdi Debutta al marca e punta al Tir B

Dopo un paio di anni passati a recitare un ruolo da protagonista assoluto nella Coppa Rally ACI Sport della sua zona Stefano Liburdi ha deciso di tornare ad alzare il livello della sfida personale, rientrando con un programma a tempo pieno nel Trofeo Italiano Rally, serie che lo ha visto autore.

