Trevisotoday.it - Rally della Marca, Bizzotto a podio: Sandrin bene in Spagna

Un weekend altalenante per Xmotors Team, dalla gioia per i prestigiosi risultati raggiunti ad un paio di cocenti delusioni, dettate da ritiri anticipati. Tra Venerdì e Sabato si è corso in casa, alvalevole per il Trofeo Italiano, per la CoppaAci Sport di quinta.