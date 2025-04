RAI1 STOPPA NE VEDREMO DELLE BELLE | LO SHOW DI CONTI CHIUDE IN ANTICIPO PER FORTUNA

VEDREMO DELLE BELLE”, lo SHOW ideato e condotto da Carlo CONTI CHIUDE in ANTICIPO. La Rai, visti i disastrosi dati d’ascolto, in perfetta linea con i giudizi di social e critica, abbassa il sipario.Sabato 12 aprile andrà così in onda la finale, sempre in prima serata su RAI1 e trainata da “Affari Tuoi” di Stefano De Martino che ha evitato il disastro storico nella fascia di prime time.Valeria Marini, Pamela Prati e le altre SHOWgirl saluteranno i telespettatori. Lo annuncia Dagospia. La Rai minimizza: “Era un esperimento”. Il sabato di Pasqua forse un film religioso.L'articolo RAI1 STOPPA NE VEDREMO DELLE BELLE: LO SHOW DI CONTI CHIUDE IN ANTICIPO (PER FORTUNA) proviene da BUBINO. Bubinoblog - RAI1 STOPPA NE VEDREMO DELLE BELLE: LO SHOW DI CONTI CHIUDE IN ANTICIPO (PER FORTUNA) Leggi su Bubinoblog “Ne”, loideato e condotto da Carloin. La Rai, visti i disastrosi dati d’ascolto, in perfetta linea con i giudizi di social e critica, abbassa il sipario.Sabato 12 aprile andrà così in onda la finale, sempre in prima serata sue trainata da “Affari Tuoi” di Stefano De Martino che ha evitato il disastro storico nella fascia di prime time.Valeria Marini, Pamela Prati e le altregirl saluteranno i telespettatori. Lo annuncia Dagospia. La Rai minimizza: “Era un esperimento”. Il sabato di Pasqua forse un film religioso.L'articoloNE: LODIIN(PER) proviene da BUBINO.

Ascolti tv, Canale5 straccia Rai1. Stravince 'Amici' contro 'Ne Vedremo delle Belle'. “Togo - Una grande amicizia”: la vera storia del cane leggendario che ha ispirato il film su Rai 1. De Martino, arriva il primo stop dalla Rai: perché Affari tuoi non va in onda e cosa vedremo. Ascolti tv mercoledì 29 maggio: chi ha vinto tra Mancino Naturale, l'Isola dei famosi e la Conference League. Ascolti tv domenica 26 maggio: chi ha vinto tra l’Isola dei Famosi e Carosello Carosone. Il Paradiso delle Signore, stop lunghissimo per la soap di Rai 1: cosa succede e quando riparte. Ne parlano su altre fonti

Ne vedremo delle belle chiude in anticipo, Carlo Conti: “Non sta andando benissimo, preferisco fermarmi” - Carlo Conti conferma la chiusura anticipata di "Ne vedremo delle belle", lo show del sabato sera di Rai1 si concluderà con l'appuntamento di ... (fanpage.it)

Ne vedremo delle belle, stasera (sabato 5 aprile) la terza puntata: ospiti, sfide e protagoniste - Torna come ogni sabato sera l'appuntamento con "Ne vedremo delle belle", il programma di Carlo Conti in onda in prima serata su Rai 1. Ospiti di oggi, Nino Frassica e Serena Brancale. (msn.com)

Ascolti tv, Canale5 straccia Rai1. Stravince 'Amici' contro 'Ne Vedremo delle Belle' - Canale5 straccia Rai1, non c'è stata proprio partita negli ascolti tv di sabato 5 aprile. Una vittoria netta e chiara dell'ammiraglia Mediaset sul principale canale della Rai. (affaritaliani.it)