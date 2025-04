Rai Libri | esce Al centro della tempesta di Donato Bendicenti

Libri presenta “Al centro della tempesta. L’Europa tra ordine mondiale e disordine globale” di Donato Bendicenti, disponibile dal 9 aprile nelle librerie e negli store digitali. Il mondo si trasforma sotto i nostri occhi alla velocità della luce, ordine e disordine si fondono fino a diventare indistinguibili, le alleanze cambiano, le certezze cadono, le turbolenze si moltiplicano. Ogni equiLibrio raggiunto può imprevedibilmente mutare. In questo nuovo libro Donato Bendicenti racconta come anche l’Unione Europea cambi, faccia i conti con nuovi equiLibri, maggioranze variabili, rotte alternative sulle quali navigare verso il futuro. Legittimamente abituata a considerarsi al centro della Storia, l’Europa rischia ora di trovarsi al centro della tempesta. L’Unione appare litigiosa, fragile, confusa, e al contempo, ancora oggi, decisamente rilevante, dal punto di vista economico, militare, strategico, giuridico, culturale: in una parola, geopolitico. Leggi su Ildenaro.it Roma, 7 apr. (askanews) – Raipresenta “Al. L’Europa tra ordine mondiale e disordine globale” di, disponibile dal 9 aprile nelle librerie e negli store digitali. Il mondo si trasforma sotto i nostri occhi alla velocitàluce, ordine e disordine si fondono fino a diventare indistinguibili, le alleanze cambiano, le certezze cadono, le turbolenze si moltiplicano. Ogni equio raggiunto può imprevedibilmente mutare. In questo nuovo libroracconta come anche l’Unione Europea cambi, faccia i conti con nuovi equi, maggioranze variabili, rotte alternative sulle quali navigare verso il futuro. Legittimamente abituata a considerarsi alStoria, l’Europa rischia ora di trovarsi al. L’Unione appare litigiosa, fragile, confusa, e al contempo, ancora oggi, decisamente rilevante, dal punto di vista economico, militare, strategico, giuridico, culturale: in una parola, geopolitico.

Rai Libri: esce “Al centro della tempesta” di Donato Bendicenti. “K2” di Massimiliano Ossini, da oggi in libreria. Rai Libri: esce "Somewhere Out There. La mia vita a cartoni animati". Il segno del comando, esce il romanzo di Loredana Lipperini. Massimiliano Ossini. Libri, esce "Renzo Arbore Bontà Vostra" di Gianni Garrucciu. Ne parlano su altre fonti

Rai Libri: esce “Al centro della tempesta” di Donato Bendicenti - Roma, 7 apr. (askanews) – Rai Libri presenta “Al centro della tempesta. L’Europa tra ordine mondiale e disordine globale” di Donato Bendicenti, disponibile dal 9 aprile nelle librerie e negli store di ... (askanews.it)

Rai Libri: esce “Somewhere Out There. La mia vita a cartoni animati” - Roma, 11 mar. (askanews) – Rai Libri presenta “Somewhere Out There ... “Alla ricerca della Valle Incantata”, nonché al rivoluzionario videogioco “Dragon’s Lair”. (askanews.it)

Rai Libri - Dal 16 maggio al 13 giugno del 1971 andò in onda uno degli ... Roberto Genovesi, direttore di RAI Libri dall’agosto 2023, ci racconta in un’intervista il restyling di un marchio editoriale. (sololibri.net)