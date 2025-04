Ragazzo di 15 anni morto in un incidente a Desio | disposta l' autopsia

Desio (Monza Brianza), 7 aprile 2025 – La pm della Procura della Repubblica di Monza, Emma Gambardella, magistrato di turno nella giornata di ieri, ha disposto l'autopsia sul quindicenne morto all'ospedale di Desio dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale in sella alla sua bicicletta. Gli accertamenti medico-legali serviranno a capire con più precisione quali sono le gravi lesioni che hanno portato al decesso del ragazzino. Intanto continuano le indagini dei carabinieri della Compagnia di Desio per chiarire la dinamica della tragedia. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti e le telecamere della zona non ne hanno registrato alcun passaggio nell'orario compatibile con il fatto, accaduto poco prima delle 13 in via Santi a Desio, una strada sterrata spesso usata dai ragazzi per cimentarsi in evoluzioni e impennate sulle due ruote. Ilgiorno.it - Ragazzo di 15 anni morto in un incidente a Desio: disposta l'autopsia Leggi su Ilgiorno.it (Monza Brianza), 7 aprile 2025 – La pm della Procura della Repubblica di Monza, Emma Gambardella, magistrato di turno nella giornata di ieri, ha disposto l'sul quindicenneall'ospedale didopo essere rimasto vittima di unstradale in sella alla sua bicicletta. Gli accertamenti medico-legali serviranno a capire con più precisione quali sono le gravi lesioni che hanno portato al decesso del ragazzino. Intanto continuano le indagini dei carabinieri della Compagnia diper chiarire la dinamica della tragedia. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti e le telecamere della zona non ne hanno registrato alcun passaggio nell'orario compatibile con il fatto, accaduto poco prima delle 13 in via Santi a, una strada sterrata spesso usata dai ragazzi per cimentarsi in evoluzioni e impennate sulle due ruote.

Ragazzo di 15 anni morto in un incidente a Desio: disposta l'autopsia. In Brianza una domenica di sole finisce in tragedia: ecco chi è il 15enne morto in bici. Desio, muore a 15 anni in bicicletta vicino a casa: mistero sulla dinamica. «Forse stava provando evoluzioni su una strada chiusa». Desio, tragedia in strada: 15enne perde la vita in un incidente in bici. Pietro, il ragazzino di 15 anni trovato in una pozza di sangue in strada: si cercano risposte nelle chat del telefono. Leonardo morto a 15 anni, era esasperato dai bulli: «Li vorrei ammazzare». Ne parlano su altre fonti

Ragazzo di 15 anni morto in un incidente a Desio: disposta l'autopsia - Le telecamere della zona non hanno registrato il passaggio di alcun mezzo che potrebbe averlo investito. La strada sterrata dove è accaduta la tragedia viene usata dai ragazzi per cimentarsi in evoluz ... (ilgiorno.it)

Incidente in bici a Desio: morto ragazzo di 15 anni - Tragedia poco prima delle 13 all’altezza di via Santi. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’accaduto ... (msn.com)

Desio, cade dalla bici e muore a 15 anni: l’ipotesi dell’incidente mentre provava delle evoluzioni - È stato soccorso ieri pomeriggio da alcuni passanti che l’hanno notato mentre si trovava ferito e riverso al suolo, accanto alla sua bicicletta, tra via Santi e via San Bernardo a Desio. Ma per il ... (milano.repubblica.it)