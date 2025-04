Ragazzo bolognese aggredito e rapinato a Riccione da una baby gang indagano i carabinieri

Riccione si è trasformato in una brutta avventura per un ragazzino minorenne di Bologna. I carabinieri della compagnia di Riccione sono al lavoro per fare chiarezza su una rapina, avvenuta la sera di sabato 5.

