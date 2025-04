Ragazzino di 15 anni cade dalla bicicletta vicino casa a Desio e muore | disposta l’autopsia

Desio (Monza) è morto nella serata del 6 aprile dopo essere caduto dalla bicicletta su una strada sterrata. La Procura ha disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso. Leggi su Fanpage.it Un 15enne di(Monza) è morto nella serata del 6 aprile dopo essere cadutosu una strada sterrata. La Procura ha disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso.

