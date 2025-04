Lanazione.it - Raffaele Lampronti, la fine e la rinascita dello psych rock fiorentino

Firenze, 7 aprile 2025 - Non è mai facile rialzarsi. Richiede sforzo, coraggio, animo impavido e grande speranza, scrive il sociologo Francesco Alberoni. Non ne fa difetto, il cantante e chitarristache dal 2011 guida una delle band più conosciute sulla scena underground: i Plastic Man. Nome ispirato ad un brano dei mitici The Kinks, sonoritàe psichedeliche, due dischi e svariate tappe nei festival europei ed internazionali più frequentati: è il breve identikit di un percorso artistico e personale coerente, che dopo la pausa forzata dalla pandemia riparte con il terzo album e una formazione completamente rinnovata; dopo "Don't look at the moon" (2015) e "Sounding Aquarium" (2017), ecco "The end and the beginning", uscito lo scorso 4 aprile sulle piattaforme digitali per Audioglobe, e pronto sabato prossimo per il primo release party sul palco del Circolo Le Vie Nuove (Viale Giannotti, 13).