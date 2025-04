Iltempo.it - "Questo Parsifal è il mio testamento". Il sogno di Roby Facchinetti

si rimette in gioco. Lo fa con un progetto titanico di cui ci ha parlato nell'edicola degli artisti de Il Tempo (Guarda la video-intervista). Il «- L'uomo delle stelle» è un'opera prog nata con i suoi due amici per sempre Stefano D'Orazio e Valerio Negrini. Portata a compimento con caparbietà e ora pronta a conquistare i palcoscenici di tutto il mondo., siamo nel cuore di Roma. Che rapporto ha con la nostra città? «La prima volta che venni a Roma fu nel 1964. Entrai in una band che suonava in locali importanti, compresi i night club. Qui c'era il Caprice, vicino via Veneto. Quando arrivammo a Roma in autostrada c'era un tramonto bellissimo. Indimenticabile. A quell'epoca Roma era la capitale del cinema e si poteva incontrare chiunque. Si respirava un'atmosfera straordinaria, speciale.