"Questo è l'inquietante impatto delle microplastiche sul corpo umano, ecco i danni che provocano": le foto choc di Business Waste

I grandi fiumi europei sono tutti contaminati da, denunciano 14 studi pubblicati in simultanea il 7 aprile. Per non parlare di mari, suoli, laghi. Un tema dunque caldissimo, quello, e che nei giorni scorsi ha spinto la britannicaa pubblicare immagini inquietanti, create con l’IA, dei possibili effetti sul viso di una forte esposizione alle. Nelle immagini compaiono due giovani, un uomo e una donna, con la pelle luminosa e i capelli folti. D’improvviso appaiono poi invecchiati di anni, con il viso devastato e i capelli più radi. Attraverso queste inquietanti ricostruzioni operate dall’intelligenza artificiale, l’impresa britannica– che si occupa del ritiro di rifiuti aziendali di esercizi commerciali, uffici ecc.