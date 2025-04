Amica.it - Questa volta è proprio un addio: "Downton Abbey: Il Gran Finale" arriva al cinema il 12 settembre 2025. Prepariamoci a salutare la famiglia Crawley

È tempo di dire. Lo dicono loro stessi: è tempo di chiudere, per sempre, le porte di. È confrase che è stato presentato aCon di Las Vegas il trailer di: Il. Solo un manciata di persone ha potuto vedere in anteprima le prime immagini dell’ultima avventura della. Che arriverà neiil prossimo 12. La locandina di “3”A noi resta la locandina del terzo e a questo punto davvero definitivo film, che racconta la storia delladei conti ditham. Con Lady Mary (Michelle Dockery) di rosso fasciata che cammina per le magnifiche stanze della residenza.E il racconto di chi ha ammirato, ancora una, gli interni di Highclere Castle, la vera dimora inglese dove sono stati ambientati la serie e i primi due film, arredati secondo il gusto dei personaggi creati da Julian Fellowes.