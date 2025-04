Questa scena horror famosissima è stata in realtà diretta da un ragazzino

scena di un film horror che è divenuta così famosa da diventare anche un meme, sia celebrato che deriso, è stata diretta da un ragazzino che ha vinto un concorso. Riesci a indovinare di che scena si tratta? Nel panorama dei film horror, pochi momenti hanno lasciato un'impronta così indelebile come quello di Julie James in So cosa hai fatto. Immaginate una giovane protagonista, con le braccia spalancate, che gira e urla: "Cosa stai aspettando, eh?!" - un grido che ha fatto da inno a generazioni di fan e, al contempo, ha suscitato critiche e parodie. Questo frammento di follia cinematografica, tanto celebrato quanto deriso, nasconde un segreto sorprendente: la scena, divenuta virale e oggetto di meme, è stata in realtà diretta da un ragazzino vincitore di un concorso. La scena indimenticabile di "So cosa hai fatto". Movieplayer.it - Questa scena horror famosissima è stata in realtà diretta da un ragazzino Leggi su Movieplayer.it Unadi un filmche è divenuta così famosa da diventare anche un meme, sia celebrato che deriso, èda unche ha vinto un concorso. Riesci a indovinare di chesi tratta? Nel panorama dei film, pochi momenti hanno lasciato un'impronta così indelebile come quello di Julie James in So cosa hai fatto. Immaginate una giovane protagonista, con le braccia spalancate, che gira e urla: "Cosa stai aspettando, eh?!" - un grido che ha fatto da inno a generazioni di fan e, al contempo, ha suscitato critiche e parodie. Questo frammento di follia cinematografica, tanto celebrato quanto deriso, nasconde un segreto sorprendente: la, divenuta virale e oggetto di meme, èinda unvincitore di un concorso. Laindimenticabile di "So cosa hai fatto".

Questa scena horror famosissima è stata in realtà diretta da un ragazzino - Nel panorama dei film horror, pochi momenti hanno lasciato un'impronta così indelebile come quello di Julie James in So cosa hai fatto. Immaginate una giovane protagonista, con le braccia spalancate, ... (msn.com)

The Rocky Horror Picture Show: la scena più celebre con Susan Sarandon è stata traumatica per la co-star - La scena più sexy del The Rocky Horror Picture Show cela un retroscena piuttosto imbarazzante per una delle star del film musicale! A svelarlo è Susan Sarandon nel documentario "Strange Journey", che ... (comingsoon.it)