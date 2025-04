Quattrozampeinfiera | alla Mostra d’Oltremare torna la fiera nazionale più importante del mondo pet

Leggi su Ildenaro.it

Amanti degli animali, preparate guinzagli e crocchette: questo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 aprile, laospita l’edizione napoletana di, il piùevento italiano dedicato alpet.La manifestazione, ormai appuntamento fisso per migliaia di visitatori, accoglierà famiglie, curiosi e naturalmente tantissimi cani (e non solo) per due giornate ricche di attività, dizioni, incontri con esperti e momenti di intrattenimento.Educazione cinofila e benessere animaleNon solo divertimento, ma anche formazione! Educatori cinofili saranno a disposizione per dare consigli preziosi su come migliorare la relazione con il proprio cane e affrontare le sfide della convivenza. L’evento promuove una quotidianità più inclusiva per chi vive con cani e gatti, offrendo spunti su viaggio, gestione degli spazi domestici e benessere quotidiano.