Quasi 400mila euro per interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade Le vie interessate dai cantieri

cantieri della città. Proseguono i lavori di riqualificazione, manutenzione e messa in sicurezza delle strade di Cattolica. Come da cronoprogramma, le squadre di operai sono al lavoro sulle vie Po, Lugo e Carducci, per un investimento pari a 400mila euro. Questa mattina, a. Riminitoday.it - Quasi 400mila euro per interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade. Le vie interessate dai cantieri Leggi su Riminitoday.it Grande fermento neidella città. Proseguono i lavori die messa in sicurezzadi Cattolica. Come da cronoprogramma, le squadre di operai sono al lavoro sulle vie Po, Lugo e Carducci, per un investimento pari a. Questa mattina, a.

Quasi 400mila euro per interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade. Le vie interessate dai cantieri. Il centro per l’impiego raddoppia. Quasi 400mila euro di interventi. Blue Economy, stanziati quasi 400mila euro per progetti di sviluppo nel Pontino. Parte l’asfaltatura in dodici strade: "Investiti quasi 400mila euro". Tavullia, investimenti nelle scuole e mense: lavori per quasi 400 mila euro. Dalle asfaltature alle manutenzioni stradali, al via lavori per quasi 400mila euro. Ne parlano su altre fonti

Il centro per l’impiego raddoppia. Quasi 400mila euro di interventi - Cento, nuovi fabbricati e servizi per soddisfare l’utenza. I lavori già affidati dureranno all’incirca un anno ... (msn.com)

Parte l’asfaltatura in dodici strade: "Investiti quasi 400mila euro" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Scuole dell’Infanzia, quasi 400mila euro per tre plessi del territorio - Dal ministero per la Transizione ecologica arrivano quasi 400mila euro per interventi di efficientamento energetico in tre scuole dell'Infanzia del territorio: gli istituti «Don Sante» e «Pietro Nenni ... (osservatoriooggi.it)