Quasi 30 anni dopo questa foto alcuni dei protagonisti di E R - Medici in prima linea si sono ritrovati da George Clooney

George Clooney. Sì, è vero, il party dopo la prima era strapieno di star del calibro di Jennifer Lopez e Uma Thurman. Ma noi avremmo voluto essere a quella festa solo per ammirare un quartetto che non vedevamo insieme da più di 25 anni. Un pezzo di storia della tv che si ritrovava inaspettatamente. Per fortuna c’è una foto a dimostrare che è realmente successo.Guardarla è un salto indietro nel tempo. Perché per gli amanti delle serie tv, rivedere i pionieri della nuova stagione dell’oro televisiva è stato come ritrovarsi di nuovo il giovedì sera sul divano per vedere su Rai2 una puntata di E.R. – Medici in prima linea. Ma in questo tempo privo di idee originali, fatto di sequel, reboot e spin-off vari, perché nessuno ha mai pensato alla reunion di una delle serie che ha cambiato il modo di fare televisione? Beh, tutti tranne lei. Amica.it - Quasi 30 anni dopo questa foto, alcuni dei protagonisti di "E.R. - Medici in prima linea" si sono ritrovati da George Clooney Leggi su Amica.it Sì, è vero, c’era mezza Hollywood da. Sì, è vero, il partylaera strapieno di star del calibro di Jennifer Lopez e Uma Thurman. Ma noi avremmo voluto essere a quella festa solo per ammirare un quartetto che non vedevamo insieme da più di 25. Un pezzo di storia della tv che si ritrovava inaspettatamente. Per fortuna c’è unaa dimostrare che è realmente successo.Guardarla è un salto indietro nel tempo. Perché per gli amanti delle serie tv, rivedere i pionieri della nuova stagione dell’oro televisiva è stato come ritrovarsi di nuovo il giovedì sera sul divano per vedere su Rai2 una puntata di E.R. –in. Ma in questo tempo privo di idee originali, fatto di sequel, reboot e spin-off vari, perché nessuno ha mai pensato alla reunion di una delle serie che ha cambiato il modo di fare televisione? Beh, tutti tranne lei.

Fu uccisa a coltellate nel suo appartamento: dopo quasi 30 anni c'è un indagato per omicidio. RAVENNA: Prostituta uccisa in casa, un indagato dopo quasi 30 anni. Sarah Jessica Parker compie 60 anni, perché Carrie Bradshaw è (ancora) l'icona di stile preferita della tv. Prostituta uccisa nel ravennate, un indagato dopo quasi 30 anni. Ravenna, prostituta uccisa con due coltelli lasciati nel cuore. Svolta dopo 30 anni: c'è un indagato. Ergastolo dopo quasi 30 anni a Salvatore Aldobrandi per un femminicidio commesso in Svezia nel 1995. Ne parlano su altre fonti

Prostituta uccisa nel ravennate, un indagato dopo quasi 30 anni - A quasi trent'anni dal delitto c'è un sospettato per la morte di Iolanda uccisa in un appartamento di Lido di Savio, sul litorale ravennate. Si tratta di un 62enne brasiliano ora indagato per omicidio ... (rainews.it)

Dopo quasi 30 anni di direzione creativa, Donatella Versace cede il testimone - anno della scomparsa del fratello Gianni. (Harper's Bazaar Italia) Nel suo nuovo ruolo si dedicherà a sostenere le iniziative filantropiche e di beneficenza di Versace e rimarrà advocate del ... (informazione.it)

Pensioni, scopre all’ultimo momento che non può andarci dopo 30 anni di lavoro. Ecco perché - Ho compiuto da poco 67 anni e dopo una carriera lunga 30 anni come segretaria part-time in un ufficio medico mi è stato detto che non raggiungo i requisiti per andare in pensione. Che posso fare? (money.it)