Quante facce ha Conte | FdI inchioda il grillino con un video

Conte si spendeva per la difesa. Ora il leader del Movimento 5 Stelle veste i panni del pacifista. "Il nostro messaggio arriva forte: no a questo piano di riarmo, non stravolgiamo i valori, il modello sociale che abbiamo realizzato in tanti anni di faticosa costruzione dell'edificio europeo. Un modello sociale inclusivo, di contrasto alle disuguaglianze, che non ha nulla a che vedere con l'economia di guerra a cui ci stanno portando. Questo è il messaggio che si leva forte oggi da questa piazza". Queste le parole del Cinque Stelle pronunciate dal palco della manifestazione da lui organizzata a Roma. Parole che stridono con i fatti. Sì, perché quando era presidente del Consiglio Conte ha sottoscritto - sotto gli occhi di Donald Trump - l'impegno dell'Italia a destinare il 2 per cento del Pil in spese per armi e difesa. Liberoquotidiano.it - "Quante facce ha Conte": FdI inchioda il grillino con un video Leggi su Liberoquotidiano.it Sono lontani i tempi in cui Giuseppesi spendeva per la difesa. Ora il leader del Movimento 5 Stelle veste i panni del pacifista. "Il nostro messaggio arriva forte: no a questo piano di riarmo, non stravolgiamo i valori, il modello sociale che abbiamo realizzato in tanti anni di faticosa costruzione dell'edificio europeo. Un modello sociale inclusivo, di contrasto alle disuguaglianze, che non ha nulla a che vedere con l'economia di guerra a cui ci stanno portando. Questo è il messaggio che si leva forte oggi da questa piazza". Queste le parole del Cinque Stelle pronunciate dal palco della manifestazione da lui organizzata a Roma. Parole che stridono con i fatti. Sì, perché quando era presidente del Consiglioha sottoscritto - sotto gli occhi di Donald Trump - l'impegno dell'Italia a destinare il 2 per cento del Pil in spese per armi e difesa.

FdI inchioda Giuseppe Conte: "Ecco quante facce ha". Russia, "cosa fanno esplodere gli 007 di Putin" | .it. Como-Napoli, Conte: "Crepe a livello mentale, oggi squadra a due facce". Tutte le facce del nuovo Napoli di Conte, la presentazione della sfida del «Maradona». Trombetti: “Conte ha un dilemma in vista del Milan, il Napoli deve ancora uscire dal tunnel”. Antonio Conte, conferenza al Napoli: «La mia squadra avrà una faccia inc... Decido io chi resta e chi va. Non sono paziente a fare il comprimario». Ne parlano su altre fonti

Quanti sistemi di gioco ha cambiato Conte da inizio stagione? Il dato aggiornato - Antonio Conte, in caso di 3-5-2 domani contro la Lazio, potrebbe adottare in sei mesi il quarto sistema di gioco diverso in stagione. Ad inizio stagione si era partiti infatti con il 3-4-2-1 per ... (informazione.it)

Malfitano attacca Conte: "E' vergognoso, sapete quanto guadagna? Non esiste ciò che ha fatto" - Ha sempre detto che l'Inter ha più di due squadre eppure l'Inter non metterà in campo 11 giocatori nuovi. E' una delle poche volte che capitano 11 cambi! Io non ricordo altre occasioni". (msn.com)

Quanti sistemi di gioco ha cambiato Conte da inizio stagione? Il dato aggiornato - Una sorta di 4-2-4, come ha spesso ricordato Conte, che di fatto somigliava a un 4-2-2-2 dato che Kvara e Politano agivano comunque da esterni offensivi. Numeri relativi. Contavano, come sempre ... (msn.com)