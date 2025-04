Gravidanzaonline.it - Quando viene pagato l’assegno unico di aprile 2025 e quali sono le novità di quest’anno

Altro slittamento rispetto alle date “canoniche” nel pagamento delUniversale di; l’INPS, infatti, ha confermato che fino a giugno i bonifici per la misura erogata in favore delle famiglie italiane non verrano saldati il 15 del mese, ma dal 20 in poi, a causa della fase di aggiornamento tecnico in corso, legata alla reingegnerizzazione dei sistemi della Tesoreria della Banca d’Italia (Re.Tes).A ricevere l’accredito il 20saranno quindi le famiglie che hanno già presentato la propria domanda nei mesi precedenti, e ricevuto l’approvazione automatica, e quelle che attendono i conguagli relativi a variazioni o ricalcoli.Per quanti hanno presentato la domanda per la prima volta adesso il pagamento slitterà all’ultima settimana di, così come chi attende conguagli riferiti a variazioni retroattive, come aggiornamenti ISEE o riconoscimento di maggiorazioni.