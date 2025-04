Quando partono le vendite per i biglietti delle Olimpiadi invernali e i prezzi

biglietti per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è già stata venduta. E non sono ancora ufficialmente partiti gli acquisti liberi, che prenderanno il via martedì 8 aprile. Ci si può però pre-iscrivere sulla piattaforma dedicata online, in modo da essere avvertiti in anticipo su.

