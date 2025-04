Quando Meloni va da Trump | voci pesanti sul giorno della svolta

della trattativa con Donald Trump sulla questione dei dazi. E in questo potrebbe essere stata fondamentale la linea proposta dalla premier Giorgia Meloni, che ha sempre invitato tutte le parti al dialogo e non allo scontro per non peggiorare una situazione già delicata. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che all'inizio aveva minacciato ritorsioni contro le tariffe americane, oggi invece ha annunciato di avere offerto agli Usa dazi zero reciproci sui beni industriali. Una posizione più morbida, insomma. E non è escluso che a fare da “apripista” alla trattativa possa essere stata proprio la Meloni. Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, pare che la presidente del Consiglio sarà da Trump alla Casa Bianca il prossimo 16 aprile: lo hanno confermato all'Adnkronos fonti informate, in attesa dell'annuncio ufficiale di Palazzo Chigi e della Casa Bianca. Liberoquotidiano.it - "Quando Meloni va da Trump": voci pesanti sul giorno della svolta Leggi su Liberoquotidiano.it L'Europa non esclude la stradatrattativa con Donaldsulla questione dei dazi. E in questo potrebbe essere stata fondamentale la linea proposta dalla premier Giorgia, che ha sempre invitato tutte le parti al dialogo e non allo scontro per non peggiorare una situazione già delicata. La presidenteCommissione europea Ursula von der Leyen, che all'inizio aveva minacciato ritorsioni contro le tariffe americane, oggi invece ha annunciato di avere offerto agli Usa dazi zero reciproci sui beni industriali. Una posizione più morbida, insomma. E non è escluso che a fare da “apripista” alla trattativa possa essere stata proprio la. Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, pare che la presidente del Consiglio sarà daalla Casa Bianca il prossimo 16 aprile: lo hanno confermato all'Adnkronos fonti informate, in attesa dell'annuncio ufficiale di Palazzo Chigi eCasa Bianca.

Teresa Ribera: «Meloni da Trump? Non esprime la voce Ue». Le voglie espansionistiche di Trump sono già arrivate in Italia. I fasciotrumpiani Salvini è la voce del trumpismo in Italia, e l’agenda Meloni diventa agenda motosega. “Grazie a Meloni con gli Usa l’Europa avrà una voce sola ”. Parla Giulio Terzi di Sant’Agata. Trump loda ancora Meloni: “Grande leader, amo l’Italia”. L’ascesa di Meloni, gli elogi di Trump davanti a Macron e l’asse con la Germania: la premier deve imporre la sua voce in Europa. Ne parlano su altre fonti

Meloni pronta a volare a Washington per parlare con Trump: il retroscena - La missione negli Usa servirà per aprire un negoziato sui dazi. Al momento Palazzo Chigi non ha smentito ... (today.it)

Meloni deve capire che Trump non è più un alleato - O Meloni riuscirà a negoziare nel brevissimo termine condizioni meno dannose per la nostra economia (ma anche per l'Europa intera, la cui missione storica secondo Trump sarebbe quella di "fottere ... (huffingtonpost.it)

Trump impone i dazi, Meloni difende l’export e premia i Maestri della cucina italiana - Nel giorno dell’annuncio dei nuovi dazi da parte di Donald Trump, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni premia i Maestri dell’arte della cucina italiana, ribadendo l’importanza di tutelare il ... (la7.it)