Quando lo scontro lascia spazio al confronto.

Nell’ultimo consiglio comunale è successo qualcosa che, per chi segue la politica locale da anni, può essere considerato quasi un evento: maggioranza e opposizione hanno dialogato. Non urlato, non recitato copioni scritti in anticipo, non cercato l’applauso dei fedelissimi. Hanno parlato, si sono ascoltati, hanno provato — pur restando su posizioni diverse — a entrare nel merito delle questioni.Alla fine non c’è stato un voto condiviso. Ma, paradossalmente, non è quello il punto. Il punto è che per una volta non si è assistito al solito schema delle barricate contrapposte, dove ogni proposta dell’avversario è vista come un bersaglio da demolire, mai come uno spunto da valutare.L’atmosfera in aula è stata diversa: attenta, partecipe, persino civile. I telefoni sempre in mano e lo sguardo chino, va detto, restano un vizio trasversale e purtroppo ormai fisiologico.