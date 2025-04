Cultweb.it - Quando la regina Vittoria introdusse l’uso del cloroformio durante il parto: come andarono le cose?

Nel 1853, ladel Regno Unito contribuì in modo decisivo a cambiare il corso della medicina ostetrica, accettando di usare ilanesteticola nascita del suo ottavo figlio, il principe Leopoldo. Questo evento ebbe un impatto profondo sulla percezione pubblica e medica del sollievo dal dolore nel, segnando un punto di svolta storico nella diffusione dell’anestesia moderna.Fino alla metà del XIX secolo, il dolore delera considerato inevitabile e, in molti ambienti, persino necessario o moralmente “giustificato”. La medicina dell’epoca era ancora ancorata a idee religiose e culturali che ostacolavano l’adozione di metodi anestetici per le donne in travaglio. Era o no la Bibbia ad aver veicolato l’idea che la sofferenza nelfosse parte della condizione femminile? In questo contesto, qualsiasi tentativo di alleviare quel dolore veniva percepito con sospetto o perfinouna sfida all’ordine naturale.