Quali sono i rischi per il cuore dei farmaci per l’ADHD | i risultati dello studio più grande mai fatto

sono stati pubblicati i risultati del più grande studio sulla sicurezza dei farmaci oggi in uso per il trattamento dell'ADHD o disturbo da deficit di attenzione/iperattività: anche se sono stati evidenziati possibili effetti cardiocircalatori, i rischi sono comunque inferiori rispetto ai benefici. Leggi su Fanpage.it stati pubblicati idel piùsulla sicurezza deioggi in uso per il trattamento dell'ADHD o disturbo da deficit di attenzione/iperattività: anche sestati evidenziati possibili effetti cardiocircalatori, icomunque inferiori rispetto ai benefici.

Quali sono i rischi per il cuore dei farmaci per l’ADHD: i risultati dello studio più grande mai fatto - Sono stati pubblicati i risultati del più grande studio sulla sicurezza dei farmaci oggi in uso per il trattamento dell'ADHD o disturbo da deficit di ... (fanpage.it)

Farmaci anti-dolorifici (Fans) nemici del cuore. Il position paper della Società Europea di Cardiologia li mette tutti sotto accusa - Dopo il clamore suscitato negli anni passati dal ritiro dal mercato di alcuni ‘coxib’ si conoscono i rischi cardiovascolari ... per la salute del cuore 19 MAR - I farmaci anti-flogistici ... (quotidianosanita.it)

Colesterolo alto: una terapia combinata può ridurre del 49% i rischi per il cuore - Un recente studio spiega i vantaggi dell'unione di due farmaci da usare in caso di colesterolo alto per ridurre del 49% rischi di malattie cardiovascolare. (gazzetta.it)