Oasport.it - Puppo: “Alcaraz ha dato la risposta peggiore possibile su Sinner. Adesso avrà un crocevia decisivo”

Calato il sipario sulla settimana tennistica e, in vista del torneo di Montecarlo, è giusto fare un bilancio. È quanto è stato fatto nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario(giornalista/telecronista di Eurosport).Parlando delle vittorie di Luciano Darderi e di Flavio Cobolli, rispettivamente a Marrakech e a Napoli, l’idea del collega è stata la seguente: “Un risultato che serviva a entrambi. Darderi veniva già da una buona settimana a Napoli, doveva aveva perso la finale. Ha sconfitto un giocatore importante nell’atto conclusivo come Tallon Griekspoor. Ha fatto un buon torneo come Flavio Cobolli. Mi fa molto piacere per l’italo-argentino in quanto ero un po’ preoccupato per la serie di risultati negativi. Bravo a ritrovarsi sulla superficie preferita (terra, ndr).