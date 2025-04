Pubblicato il trailer di The Phoenician Scheme il nuovo film di Wes Anderson

trailer di "The Phoenician Scheme", l'ultimo film di Wes Anderson. Del Toro interpreta il magnate degli affari Zsa-zsa Korda, uno degli uomini più ricchi d'Europa. Threapleton interpreta sua figlia, una suora di nome Sister Liesel, con Michael Cera nel ruolo del suo tutore Bjorn Lund. Il film vede la partecipazione anche di Tom Hanks, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Riz Ahmed, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Mathieu Amalric, Rupert Friend, Hope Davis e Benedict Cumberbatch. "The Phoenician Scheme" è stato girato in Germania. Wes Anderson ha co-scritto la storia con Roman Coppola, e Alexandre Desplat ha composto la colonna sonora.I lungometraggi più recenti di Anderson sono stati "Asteroid City" del 2023 e "The French Dispatch" del 2021, e ha vinto il suo primo Oscar per il cortometraggio "The Wonderful Story of Henry Sugar" nel 2024.

