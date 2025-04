Pubblica sempre più social Vista da 15 milioni di persone

Lanazione.it - Pubblica sempre più social. Vista da 1,5 milioni di persone

di Paolo BartaliniPOGGIBONSIFino a 1,5di visualizzazioni dei post su Instagram in meno di un mese. A Poggibonsi laassistenza, grazie ai volontari e ai dipendenti, accresce i profiliper far conoscere le attività per la popolazione, nel soccorso e nella protezione civile. "Con i nostri volontari e dipendenti, di cui non finirò mai di mettere in luce il valore e a cui dico grazie di cuore - spiega la presidente Manuela Becattelli - abbiamo voluto dare nuovo slancio alla partedell’organizzazione. A un gruppo dicreative dell’associazione, abbiamo fornito solo alcune indicazioni. Poi i passaggi dall’idea iniziale alla realizzazione e dal montaggio allazione, sono frutto del loro lavoro. Anche questo vuol dire essere volontari in un’associazione: mettere le proprie capacità in comune con gli altri, passando del tempo libero in modo piacevole e insieme dare qualcosa agli altri".