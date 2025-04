Anteprima24.it - Provincia di Salerno, prima conferenza da presidente per Vincenzo Napoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiA poche ore dall’elezione, c’è stato già il primo appuntamento per il neodelladi, Il sindaco del capoluogo,che ha voluto incontrare con la fascia blu la stampa per commentare il voto.Il neo, per il 65,2% delle preferenze ( ha votato per me anche qualcuno dell’opposizione ha detto il sindaco ) che guiderà laper il dopo Alfieri, dopo il coinvolgimento del suo predecessore in due pesanti inchieste giudiziarie, ha rivendicato un modello decentrato di governo, e si è impegnato a garantire rappresentanza ed autonomia ai singoli consiglieri, attribuendo per sé stesso un ruolo di coordinatore. ”Ci sono tanti progetti in cantiere e da questo punto di vista mi sento rassicurato dalla forte schiera di amministratori che sono al mio fianco e dai consiglierili delegati, che hanno svolto e svolgono una funzione imprescindibile” ha detto