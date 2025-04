Anteprima24.it - Provincia Caserta, De Rosa: “Indette a giorni le elezioni per il presidente”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Leper la carica didelladisarannoentro questa settimana”. Lo ha detto a Casapesenna () ilfacente funzioni dellaMarcello De– ex sindaco di Casapesenna – in carica da circa quattro mesi dopo le dimissioni deleletto Giorgio Magliocca, coinvolto in un’indagine per corruzione della Procura di Santa Maria Capua Vetere.Deavrebbe dovuto indire leentro 90dall’efficacia delle dimissioni di Magliocca (14 novembre), ma non lo ha fatto, suggerendo anzi al Governo l’ipotesi di estendere di diversi mesi il suo incarico, fino alla scadenza naturale del Consigliole e del, prevista per dicembre 2025. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, riunitasi il 27 marzo scorso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha però disposto con atto firmato dai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che ladidovesse tenere le“senza indugio”.