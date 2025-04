Prosegue il viaggio della Humanity 1 con 88 migranti arrivo previsto domani mattina

Prosegue il viaggio della Humanity 1, la nave con a bordo 88 migranti in arrivo al porto di Genova nella banchina Doria Ponente. L'attracco, inizialmente previsto per questa sera, potrebbe avvenire in nottata o domani mattina, l'imbarcazione si trova attualmente all'altezza della Corsica.A. Genovatoday.it - Prosegue il viaggio della Humanity 1 con 88 migranti, arrivo previsto domani mattina Leggi su Genovatoday.it il1, la nave con a bordo 88inal porto di Genova nella banchina Doria Ponente. L'attracco, inizialmenteper questa sera, potrebbe avvenire in nottata o, l'imbarcazione si trova attualmente all'altezzaCorsica.A.

Prosegue il viaggio della Humanity 1 con 88 migranti, arrivo previsto domani mattina. Nuovi arrivi a Lampedusa, in 123 sbarcati sull'isola. Prosegue il viaggio della nave MV Humanity 1 verso il Porto di Ravenna: arrivo previsto il 26 aprile alle ore 14.00. Allarmi inascoltati e sbarchi selettivi: caos in mare. A Catania prosegue l'odissea della Humanity 1 e della Geo Barents | .it. Ne parlano su altre fonti

Ancora in viaggio la nave Humanity 1, in arrivo a Genova 88 migranti messi in salvo - Si trovavano sue due barconi alla deriva in mezzo al Mediterraneo. Lo sbarco a Ponte Doria previsto tra la notte e la mattinata di domani ... (msn.com)

La nave Humanity 1 diretta a Genova con 88 migranti a bordo - È atteso per la serata di lunedì l’arrivo al porto di Genova della nave umanitaria Humanity 1, con a bordo 88 migranti ... (ligurianotizie.it)

Migranti: a bordo della Humanity 1 ci sono 40 minori costretti a sbarcare a Genova, con il mare mosso - Mercoledì notte la Humanity 1, la nave umanitaria della Ong tedesca Sos Humanity, ha soccorso 88 persone a largo della Libia: il racconto di Lidia Ginestra ... (fanpage.it)