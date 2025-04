Proroga della zona rossa Confesercenti | Condividiamo la scelta

della sicurezza nei nostri quartieri non può essere affrontata in termini ideologici: si tratta di un tema concreto, che riguarda la qualità della vita dei cittadini, la. Padovaoggi.it - Proroga della zona rossa, Confesercenti: «Condividiamo la scelta» Leggi su Padovaoggi.it «Accogliamo con favore la decisione assunta in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La questionesicurezza nei nostri quartieri non può essere affrontata in termini ideologici: si tratta di un tema concreto, che riguarda la qualitàvita dei cittadini, la.

