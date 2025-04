Ilveggente.it - Pronostico Leganés-Osasuna: obiettivo raggiunto per gli ospiti

Leggi su Ilveggente.it

Leganes-è una gara della trentesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni,Il Leganes alla ricerca di punti pesanti per la salvezza, che è lì a sole tre lunghezze. L’, invece, per avvicinarla sensibilmente. Gliinfatti fino al momento ne hanno collezionarti 34 e così sereni non sono. Anche se, di mezzo, di squadre ce ne sono abbastanza per poter di certo pensare a cose positive.Leganes-per gli(Lapresse) – Ilveggente.itDetto questo, è evidente che all’, dopo il pareggio piazzato sempre in trasferta lo scorso weekend contro l’Athletic Bilbao, potrebbe bastare un altro punto per muovere la classifica. E quando si arriva a questo punto della stagione, nella quale davvero anche un solo movimento potrebbe fare la differenza, ogni squadra inizia a fare calcoli.