Pronostico Bologna-Napoli: nessuno ha segnato più gol nel nuovo anno

è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Si conclude un turno di Serie A zeppo di crocevia ed il match del Dall’Ara traè probabilmente quello più gustoso, nonché potenzialmente decisivo per le ambizioni di entrambe. Gli azzurri, dopo la sconfitta dell’Atalanta a Firenze, sono rimasti gli unici contender dell’Inter nella lotta scudetto: è stata fondamentale in questo senso la vittoria casalinga sul Milan – battuto 2-1 domenica scorsa non senza difficoltà grazie ai gol di Lukaku e Politano – che ha permesso ai partenopei di rimanere a -3 dal primo posto.hapiù gol nel(Lapresse) – Ilveggente.