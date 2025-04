Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Real Madrid: i Gunners non suscitano bei ricordi

è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Per non rimanere un’altra volta a digiuno di trofei, l’, ormai da diverso tempo fuori dalla corsa al titolo in Premier League, ha una sola possibilità: vincere la Champions League, impresa che non è mai riuscita aiin passato. Prima di arrivare in semifinale, tuttavia, c’è un “Everest” da scalare, vale a dire quelche con questa competizione ha un feeling unico, avendo sollevato per ben 15 volte nella sua storia la coppa dalle grandi orecchie. E che, peraltro, è campione d’Europa in carica.: inonbei(Lapresse) – Ilveggente.itLa squadra di Mikel Arteta, nonostante abbia dovuto fare i conti con numerosi infortuni – negli ultimi mesi ha giocato praticamente senza attaccanti di ruolo – finora ha dato il meglio proprio in Champions League: terza nella fase a girone unico – 4 vittorie su 4 e zero gol subiti davanti ai suoi tifosi – negli ottavi ha banchettato sul povero PSV Eindhoven, annichilito 7-1 nella gara d’andata nei Paesi Bassi (il ritorno è poi terminato 2-2).