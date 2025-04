Ilveggente.it - Pronostici Championship 8-9 aprile: si accende la lotta promozione

, si fa sempre più avvincente laper i primi due posti nella cadetteria inglese. Tante sfide a distanza in questo turno infrasettimanale. Contrariamente a quanto avvenuto nelle ultime stagioni, in questanon c’è una squadra che ha “ammazzato”, come si suol dire, il campionato, ipotecando lacon largo anticipo. A sei giornate dal termine della regular season restano sempre in tre a contendersi i primi due posti, quelli che mettono in palio il pass diretto per la Premier League senza dover giocare i playoff: Burnley, Sheffield United e Leeds, in questo preciso ordine e racchiuse in appena due punti.8-9: sila(Lapresse) – Ilveggente.itDavanti a tutti adesso troviamo il Burnley, a quota 84 punti ed in assoluto la più in forma delle 3 contendenti: i Clarets di Scott Parker hanno vinto 6 delle ultime 7 gare ed in campionato non perdono addirittura da novembre.