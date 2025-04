Sport.quotidiano.net - Promozione Ligure: Levanto e Don Bosco vincono, pareggio tra Busalla e Follo

28ª giornata: a due giornate dal termine spiccano le vittorie delsulla Margheritese e del Donsul Magra Azzurri. Pareggia ilcon la capolista. Stop per Canaletto, Tarros Sarzanese, Beverino e Forza e Coraggio. Panchina 2 - Canaletto Sepor 1. Marcatori: 39’ Monteverde (P), 72’ Rosati (C), 81’ Cogozzo (P). Dopo le incornate di Monteverde e Pedaci è Cogozzo a decidere il match.3 -3. Marcatori: 5’ Parmigiani (F), 7’ Ranasinghe (B), 22’ Bortolai (B), 28’ Draghici (B), 43’ Angelotti (F), 71’ Di Vittorio (F) Al gol in apertura di Parmigiani rispondono Ranasinghe, Bortolai e Draghici che ribaltano il risultato. Su punizione Angelotti accorcia le distanze e poi Di Vittorio pareggia. Calvarese 2 - Tarros Sarzanese 1. Marcatori: 43’ Ghiggeri (C), 63’ Galassi (T), 88’ Vaccarezza (C) Al 43’ Ghiggeri in tap-in rompe il ghiaccio.