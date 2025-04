Promozione Lazio i risultati della trentesima giornata | la De Rossi ferma il Monti Prenestini successo Formia

trentesima giornata per i quattro gironi di Promozione Lazio.Il girone AUna doppietta di Fortuna spiana la strada del Grifone Gialloverde, che tiene i nove punti di vantaggio sull'Ostiantica che si libera per 4-1 dell'ostacolo Civita Castellana. ATLETICO CAPRANICA - NUOVA. Romatoday.it - Promozione Lazio, i risultati della trentesima giornata: la De Rossi ferma il Monti Prenestini, successo Formia Leggi su Romatoday.it Si è conclusa laper i quattro gironi di.Il girone AUna doppietta di Fortuna spiana la strada del Grifone Gialloverde, che tiene i nove punti di vantaggio sull'Ostiantica che si libera per 4-1 dell'ostacolo Civita Castellana. ATLETICO CAPRANICA - NUOVA.

