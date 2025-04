.com - Promo di primavera Tim WiFi Casa: attivi gratis e risparmi 100€ sul costo mensile

Leggi su .com

Timè inzione aldi 24,90€ al mese condi sconto in 20 mesi e con attivazione gratuita invece di 39,90€ ed hai tutto incluso, chiamate e internet senza limiti.Oltre a non pagare i costi di attivazione e ottenere connessione e chiamate senza limiti hai anche la possibilità di attivare intrattenimento TV avantaggioso. Offerte Tim fibraPassa a Tim da iliad e virtuali: 150 GB, 200 SMS, minuti illimitati a 6,99€Tim: imperdibilediTIMè in offerta con scontoconscontati in 20 mesi pari a 5€ in meno al mese sulla tariffa per la fibra ottica e attivazione gratuita in scadenza il 15 aprile.L’offerta TIM è la soluzione ideale per chi cerca una connessione fino a 2,5 Gbps per navigare, lavorare e divertirti online senza interruzioni e con attivazionese passi online sul sito dell’operatore blu.