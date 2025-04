Lanazione.it - Proietti nel mirino del web: "Denuncio chi mi insulta"

"Se mi chiamavo Stefano tutto questo non sarebbe successo". Ha la voce forte e chiara Stefania, presidente della Regione, per raccontare quanto le accade ormai da settimane. "Una campagna di odio – dice si è scatenata contro la mia persona, in particolare sul web, e coinvolge non solo me, ma le donne che si impegnano in politica e per la società. Presenterò già lunedì (oggi, ndr) una denuncia alla polizia postale per accuse, minacce e ingiurie anche di natura sessista contro la mia persona e contro l’istituzione che rappresento. E chiederò un risarcimento danni da devolvere in beneficenza". A scatenare la reazione della governatrice una serie di frasi pronunciate o pubblicate "anche da rappresentanti di istituzioni come sindaci e parlamentari", soprattutto dopo l’avvio del confronto sul deficit della sanità umbra e sulle nuove tasse annunciate dal governo regionale.